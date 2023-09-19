Згідно з нещодавнім дослідженням учених інженерної школи Тандон Нью-Йоркського університету, повсякденні задоволення, як-от прослуховування музики, чашка кави або аромат улюблених парфумів, можуть підвищити активність мозку, поліпшити когнітивні здібності, зокрема й при виконанні завдань, що потребують концентрації та пам’яті.

Дослідники для вирішення такого специфічного завдання використовували технологію моніторингу мозку MindWatch.

Ця технологія дає змогу аналізувати мозкову активність людини на основі даних, що надходять зі спеціального браслета. Він відстежує електродермальну активність (EDA).

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Показник електричних змін у шкірі, викликаних емоційним станом, часто проявляється змінами в потовиділенні.

Тести проводилися, коли учасники слухали улюблену музику, нюхали улюблені парфуми або пили каву.

З’ясувалося, що все це – і музика, і кава, і парфуми – суттєво впливало на збудження мозку учасників і стимулювало їхню робочу пам’ять.

Мозкові хвилі демонстрували активність бета-діапазону, який пов’язаний із піковою когнітивною діяльністю.

Дослідники підкреслили, що технологія MindWatch все ще перебуває в стадії розробки, але їхня кінцева мета полягає в тому, щоб дозволити будь-якій людині відстежувати когнітивне збудження свого мозку в режимі реального часу.

І в стресовий момент, наприклад, увімкнути улюблений трек або випити філіжанку кави, щоб привести себе в такий стан, в якому мозок успішніше виконуватиме робочі чи шкільні завдання.

Команда MindWatch продовжує дослідження, щоб більш детально вивчити цей феномен.