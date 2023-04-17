Поліцейські Вінницького райуправління отримали терміновий виклик до приватного медзакладу близько 17 години 13 квітня. Там виявили труп жінки з ознаками насильницької смерті. Про це повідомила Поліція Вінницької області на своїй сторінці у Facebook.

Слідчо-оперативна група встановила, що померла – 42-річна пацієнтка, яка проходила курс лікування. Як повідомив начальник Відділу поліції №3 Вінницького райуправління Ігор Чебан, результати судово-медичної експертизи підтвердили: причиною смерті жінки стала механічна асфіксія. Її просто задушили.

У результаті оперативних пошукових заходів вдалося встановити і підозрюваного. Ним виявився працівник цього ж медзакладу, в його обов’язки входило доглядати пацієнтку. Свідки повідомили, що між ними часто виникали сварки.

Підозрюваного затримали прямо на робочому місці. За ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, у разі доведення провини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

До обрання запобіжного заходу підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Джерело: Поліція Вінницької області