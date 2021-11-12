Згідно з дослідженням американських вчених, жінкам із тривалим перебігом Covid-19 може знадобитися цілеспрямована реабілітація у зв’язку з крайньою обмеженістю фізичної активності. Йдеться про порушення серцевого ритму у відповідь навіть на мінімальне фізичне навантаження.

Важливість результатів наукової роботи обґрунтована більшою поширеністю вікової фізичної інвалідності серед жінок порівняно з чоловіками. Вчені повідомляють про значні відмінності у відновленні після ходьби протягом шести хвилин у жінок через кілька місяців після перенесеного легкого або помірного ступеня Covid-19.

Контрольна та експериментальна групи були сформовані за віком та індексом маси тіла, що дало велику впевненість у тому, що справжні результати були пов’язані з тривалим синдромом Covid-19, а не з основними відмінностями, пов’язаними зі старінням або ожирінням.

Жінки повідомили про задишку або болі в суглобах і м’язах, які виникали під час ходьби. На думку вчених, аномальні реакції серцевого ритму на навантаження пов’язані з великою кількістю днів задишки на початку хвороби і меншою здатністю легень до газообміну.

Хоча чоловіки більш схильні до підвищеної тяжкості симптомів Covid-19 і ризиків летального результату, нещодавні спостереження показують, що жінки можуть бути більш сприйнятливими до певного дискомфорту, пов’язаного з легенями, через кілька місяців після одужання.

У підсумку жінки втричі частіше, ніж чоловіки, звертаються за лікуванням стійких симптомів після позитивного діагнозу Covid-19.

У дослідженні не контролювався менопаузальний статус або рівень гормонів. З огляду на те, що багато пацієнтів, які звертаються за лікуванням стійких симптомів Covid-19, – жінки віком від 40 до 45 років, цілком можливо, що гормональні зміни під час менопаузального переходу можуть підвищити сприйнятливість до розвитку стійких симптомів, пов’язаних з Covid-19.

Результати показують, що цільова програма реабілітації може бути особливо корисною для жінок зі стійкими симптомами Covid-19, що посприяє їхньому одужанню і мінімізує схильність до хронічного погіршення фізичного стану.