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Загроза боєздатності армії: за відмову вакцинуватися від Covid-19 військових у США звільнять

3 Лютого 2022, 12:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
армия США
Джерело: Depositphotos

З армії Сполучених Штатів звільнятимуть військовослужбовців, які відмовилися вакцинуватися від Covid-19.

Військове керівництво США заявило, що ті, хто відмовляються вакцинуватися, будуть негайно звільнені, тому що становлять загрозу боєздатності армії.

У заяві йдеться, що це розпорядження поширюватиметься на всіх чинних військових та резервістів.

– Боєздатність армії залежить від солдатів, готових тренуватися, прямувати, боротися та перемагати у війнах нашої держави. Невакциновані солдати є ризиком для інших і підривають боєздатність, – заявила прес-секретарка армії Крістін Вормут.

Повідомляється, що таке рішення вже ухвалено на флоті, в авіації та інших структурних підрозділах.

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Наразі більшість військових отримали щеплення принаймні однією дозою. За час пандемії від коронавірусу померло 79 військових.

З рядів Корпусу морської піхоти вже звільнено понад 100 військових, які відмовилися робити щеплення від Covid-19.

Джерело
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19
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