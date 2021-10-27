Ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію настільки гостра, що міністерство охорони здоров’я Латвії має намір вже в найближчу п’ятницю, 29 жовтня, просити уряд дозволити мобілізацію медичного персоналу, якого в даний час катастрофічно не вистачає.

Про це на засіданні кабінету міністрів заявила керівник Центру медицини катастроф служби невідкладної медичної допомоги Діта Хейберга.

Згідно з латвійським законом, мобілізацію оголошують у зв’язку з ситуацією, яка загрожує благополуччю країни. Тоді уряд активує всі незадіяні ресурси, в тому числі і людські, щоб не допустити обвалу, в даному випадку, системи охорони здоров’я.

МОЗ Латвії має намір оголосити про мобілізацію вже 2 листопада. Як повідомив міністр охорони здоров’я Даніел Павлютс, до цієї дати будуть визначені медичні спеціальності, які підпадуть під мобілізацію.

Якщо статистичні показники захворюваності на коронавірусну інфекцію залишаться на нинішньому рівні, в країні також планується збільшення до 2 500 кількості ліжко-місць під Covid-хворих.

Латвія вже звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати систему охорони здоров’я додатковим медичним обладнанням.

Джерело: Delfi