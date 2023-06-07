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Загроза спалаху ботулізму реальна: масовий мор риби фіксують на Дніпропетровщині

7 Червня 2023, 16:26
Валентина Андрейко журналістка
мор риби
Джерело: Unsplash

Медична система України готується до можливих випадків ботулізму. Протиботулінічна сироватка є у достатній кількості.

Унаслідок знищення росіянами Каховської ГЕС зафіксовано масовий мор риби на Дніпропетровщині.

Десятки тисяч (!) рибин винесло на поверхню обмілілих водойм. Така ж ситуація найближчими днями може поширитися на інші постраждалі регіони.

Мор риби, та ще й настільки масовий, може стати спокусою для місцевих жителів. А отже, цілком реальна загроза виникнення у відчутних масштабах гострого інфекційного захворювання – ботулізму.

Ботулізмом заражаються в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляють бактерії-збудники хвороби. Ботулотоксин – одна із найсильніших біологічних отрут.

Ані варіння, ні смаження, ні запікання, і вже точно в’ялення чи копчення не зроблять таку рибу безпечною для вживання.

Тому мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Вона напевно містить збудників інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини!

Симптоми ботулізму охоплюють:

  • виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль;
  • зниження чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), пелену перед очима – це на початкових стадіях зараження;
  • сухість у роті та горлі, а також утруднення під час ковтання й мовлення;
  • блювання, закреп і здуття живота;
  • параліч дихальних м’язів.

Варто негайно, не зволікаючи, звернутися за медичною допомогою, якщо у вас є будь-який із зазначених симптомів.

А от підвищення температури не характерне для ботулізму.

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Джерело
МОЗ
Теги
Ботулізм Дніпропетровська область Риба
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