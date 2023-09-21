Фахівці Західноукраїнського дитячого спеціалізованого медичного центру в Хмельницькому провели надскладну операцію з видалення величезної пухлини на шиї, яка загрожувала життю дівчини. Перед цим онкологам довелося застосувати спеціальне передопераційне лікування.

Як розповідає сама пацієнтка на ім’я Катерина, почалося все з невеликого ущільнення, на яке вона мало звертала увагу. Але після сильного удару в шию дівчина помітила, що утворення інтенсивно росте.

– Мені пухлина не створювала дискомфорту. Але вона була настільки велика, що лякала моїх рідних, і вони змусили мене звернутися до лікарів, – розповідає Катя.

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У рідному місті в дівчини вже було оперативне втручання. Однак тоді пухлину не вдалося видалити. Тож Катерина звернулася до фахівців Центру в Хмельницькому.

Тут, після дообстеження, встановили остаточний діагноз – альвеолярна саркома м’яких тканин. Онкологи одразу розпочали передопераційну хіміотерапію.

– Це рідкісна пухлина з несприятливою локалізацією. Утворення поширювалося майже до хребта і будь-якої миті могло перетиснути важливі нервові та судинні структури шиї, – каже онколог Северин Фернеза.

За словами медика, за таких розмірів негайне оперативне втручання було неможливим. Тому було застосовано хіміотерапію, пухлину вдалося зменшити більш ніж на 50%.

Однак оперативне втручання також було ускладнене, оскільки гігантська пухлина діаметром близько 15 см знищила частково м’язи та нерви в цій ділянці. КТ показало, що утворення небезпечно прилягає до деяких судин.

– Операція була складна для нас як для хірургів, проте життєво важлива для пацієнтки. Нашим фахівцям разом із професором DrHakan Ağır вдалося не тільки повністю прибрати пухлину, а й провести пластику рубця від попереднього втручання, – зазначає дитячий хірург Орест Лешневський.

Зараз Катерина відновлюється після операції вдома. На неї ще чекає продовження лікування в онкологів. Однак дівчина налаштована оптимістично. Каже, що підтримка рідних допоможе подолати недугу.

Джерело: ЗУДСМЦ