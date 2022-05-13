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Загрожує три роки в’язниці: у Вінниці лікар вимагав у пацієнта 15 тис. грн за безкоштовну операцію

13 Травня 2022, 17:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медик
Джерело: Depositphotos

У Вінниці співробітники поліції затримали під час отримання хабара 59-річного лікаря одного з місцевих лікувальних закладів. З’ясувалося, що медик вимагав у пацієнта 15 тис. грн за проведення операції, яка повинна бути безкоштовною.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Вінницької області.

– До поліції з повідомленням про злочин звернувся 25-річний киянин. Він розповів, що лікар вимагає у нього 15 тис. грн за операцію, яка, згідно з Програмою медичних гарантій НСЗУ, є безкоштовною, – йдеться в повідомленні.

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За словами керівника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, медика було затримано оперативниками безпосередньо на його робочому місці під час передачі грошей.

Слідство повідомило зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 354 ККУ (підкуп працівника підприємства, установи або організації). За такий злочин загрожує до 3 років в’язниці.

Поліція звернулася з клопотанням до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Джерело
Нацполіція
Теги
затримання хабарника, Медики, Нацполіція, Операція, Хабар
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