Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова рятують жінку з важкими пораненнями після ворожого удару по Костянтинівці рівно місяць тому – 9 квітня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко.

Вижила лише вона

– Рівно місяць після пекла. Загинули всі: дочка, онук, сусіди. Вижила лише вона. 9 квітня Зінаїду привезли в лікарню Мечникова з Костянтинівки у важкій комі після ракетного удару, – пише Риженко.

Повідомляється, що під час госпіталізації медики констатували осколкове поранення голови, множинні рвані рани від уламків ракети, обличчя та кінцівки були чорного кольору від термічних опіків.

16 днів у комі

За словами медиків, 16 днів пацієнтка була в комі. На сьогодні вона – у свідомості, дихає через апарат, встановлений у горлі.

– Спілкується з лікарем Валерією, яка стала для неї і рятівницею, і дочкою. Вони розуміють одна одну за допомогою рухів і жестів. Вигорілі очі не дають змоги бачити, але Валерію вона чує за кроками, – пише Сергій Риженко.

Будинок, якого більше немає

Він зазначає, що молода лікарка самостійно провела десятки ночей і напружених хірургічних обробок, рятуючи життя Зінаїди. За 10 років роботи в септичній реанімації вона навчилася по-справжньому зцілювати, коли шансів зовсім не залишалося.

За словами Риженко, сьогодні пацієнтка написала на клаптику паперу: “Хочу додому”. Вона ще не знає, що після удару ворожої ракети її дому більше немає.

Джерело: Сергій Риженко