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Захлинувся у ванній і знепритомнів: в Одесі сусідка врятувала 11-місячну дитину

25 Травня 2023, 09:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дитина

Анестезист операційного відділення пологового будинку №7 в Одесі Юлія Шевченко врятувала 11-місячну дитину, яка під час купання у ванній захлинулася і знепритомніла.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Управління охорони здоров’я Одеської міськради.

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– Одеські медики рятують життя не тільки в робочий час, а де завгодно і завжди, коли це потрібно, – йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що Юлія Шевченко відпочивала після чергування, коли в її двері постукала сусідка. Сталася біда: малюк віком 11 місяців під час купання у ванній захлинувся водою та знепритомнів.

Юлія Сергіївна не розгубилася і, застосувавши свої навички, надала першу допомогу і тим самим врятувала життя дитині.

Родина щиро дякує рятівниці.

Джерело: Управління охорони здоров’я Одеської міськради

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