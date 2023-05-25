Анестезист операційного відділення пологового будинку №7 в Одесі Юлія Шевченко врятувала 11-місячну дитину, яка під час купання у ванній захлинулася і знепритомніла.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Управління охорони здоров’я Одеської міськради.

– Одеські медики рятують життя не тільки в робочий час, а де завгодно і завжди, коли це потрібно, – йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що Юлія Шевченко відпочивала після чергування, коли в її двері постукала сусідка. Сталася біда: малюк віком 11 місяців під час купання у ванній захлинувся водою та знепритомнів.

Юлія Сергіївна не розгубилася і, застосувавши свої навички, надала першу допомогу і тим самим врятувала життя дитині.

Родина щиро дякує рятівниці.

Джерело: Управління охорони здоров’я Одеської міськради