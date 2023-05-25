Анестезист операційного відділення пологового будинку №7 в Одесі Юлія Шевченко врятувала 11-місячну дитину, яка під час купання у ванній захлинулася і знепритомніла.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Управління охорони здоров’я Одеської міськради.
Читайте також:Три місяці не було інсуліну у хворої на діабет: медики Волині про роботу на деокупованій Херсонщині
– Одеські медики рятують життя не тільки в робочий час, а де завгодно і завжди, коли це потрібно, – йдеться в повідомленні.
Стало відомо, що Юлія Шевченко відпочивала після чергування, коли в її двері постукала сусідка. Сталася біда: малюк віком 11 місяців під час купання у ванній захлинувся водою та знепритомнів.
Юлія Сергіївна не розгубилася і, застосувавши свої навички, надала першу допомогу і тим самим врятувала життя дитині.
Родина щиро дякує рятівниці.