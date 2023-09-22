У Житомирському ліцеї №26 виявлено спалах гострої кишкової інфекції.

Станом на 22 вересня 2023 року захворіло сім учнів. П’ятеро з них з діагнозом гастроентероколіт перебувають в інфекційному відділенні лікарні, двоє – проходять амбулаторне лікування.

З метою ліквідації спалаху вжито відповідних заходів: організовано позапланові лабораторні дослідження зразків харчових продуктів та питної води, проведено дезінфекція приміщень школи.

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Головне управління Держпродспоживслужби Житомирської області тримає ситуацію під контролем.

Джерело: Житомирська обласна Держпродспоживслужба