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Захворіло сім учнів: спалах гострої кишкової інфекції в Житомирському ліцеї

22 Вересня 2023, 19:31
Марина Мелехова редактор
аналіз
Джерело: Pexels

У Житомирському ліцеї №26 виявлено спалах гострої кишкової інфекції.

Станом на 22 вересня 2023 року захворіло сім учнів. П’ятеро з них з діагнозом гастроентероколіт перебувають в інфекційному відділенні лікарні, двоє – проходять амбулаторне лікування.

З метою ліквідації спалаху вжито відповідних заходів: організовано позапланові лабораторні  дослідження зразків харчових продуктів та питної води, проведено дезінфекція приміщень школи.

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Головне управління Держпродспоживслужби Житомирської області тримає ситуацію під контролем.

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Джерело: Житомирська обласна Держпродспоживслужба

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Житомирська область Отруєння хвороба
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