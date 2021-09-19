Захворюваність впала вдвічі: в Україні зафіксовано 3 983 нових випадків Covid-19

Станом на 19 вересня 2021 року в Україні підтвердили загалом 2 348 381 випадків коронавірусу. В Україні фіксується зниження добового приросту хворих, за добу – 3 983 нові.

Серед них – 422 дітей та 52 медпрацівників.

За весь час пандемії вірус забрав життя 54 875 осіб, за останню добу – 46.

У той же час одужати в цілому вдалося 2 230 852 особам, за день – 546.

Протягом всього часу в Україні провели 12 471 387 ПЛР-тестів, за добу – 23 176.

Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (610), Одеській (319) та Дніпропетровській (300) областях.

Статистика:

Вінницька область – 113 випадків;

Волинська область – 98 випадків;

Дніпропетровська область – 300 випадків;

Донецька область – 134 випадки;

Житомирська область – 171 випадок;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 123 випадки;

Івано-Франківська область – 127 випадків;

Київська область – 103 випадки;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 64 випадки;

Львівська область – 246 випадків;

Миколаївська область – 112 випадків;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 70 випадків;

Сумська область – 121 випадок;

Тернопільська область – 215 випадків;

Харківська область – 610 випадків;

Херсонська область – 239 випадків;

Хмельницька область – 291 випадок;

Черкаська область – 43 випадки;

Чернівецька область – 219 випадків;

Чернігівська область – 58 випадків.

Напередодні в Україні було зафіксовано 6 234 нових випадків зараження, що вдвічі більше від нинішніх показників.