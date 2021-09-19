Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Захворюваність впала вдвічі: в Україні зафіксовано 3 983 нових випадків Covid-19

19 Вересня, 09:22 Дмитро Кудрявцев
Захворюваність впала вдвічі: в Україні зафіксовано 3 983 нових випадків Covid-19

Станом на 19 вересня 2021 року в Україні підтвердили загалом 2 348 381 випадків коронавірусу. В Україні фіксується зниження добового приросту хворих, за добу – 3 983 нові.

Серед них – 422 дітей та 52 медпрацівників.

За весь час пандемії вірус забрав життя 54 875 осіб, за останню добу – 46.

У той же час одужати в цілому вдалося 2 230 852 особам, за день – 546.

Протягом всього часу в Україні провели 12 471 387 ПЛР-тестів, за добу – 23 176.

Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (610), Одеській (319) та Дніпропетровській (300) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 113 випадків;
  • Волинська область – 98 випадків;
  • Дніпропетровська область – 300 випадків;
  • Донецька область – 134 випадки;
  • Житомирська область – 171 випадок;
  • Закарпатська область – 22 випадки;
  • Запорізька область – 123 випадки;
  • Івано-Франківська область – 127 випадків;
  • Київська область – 103 випадки;
  • Кіровоградська область – 10 випадків;
  • Луганська область – 64 випадки;
  • Львівська область – 246 випадків;
  • Миколаївська область – 112 випадків;
  • Одеська область – 319 випадків;
  • Полтавська область – 14 випадків;
  • Рівненська область – 70 випадків;
  • Сумська область – 121 випадок;
  • Тернопільська область – 215 випадків;
  • Харківська область – 610 випадків;
  • Херсонська область – 239 випадків;
  • Хмельницька область – 291 випадок;
  • Черкаська область – 43 випадки;
  • Чернівецька область – 219 випадків;
  • Чернігівська область – 58 випадків.

Напередодні в Україні було зафіксовано 6 234 нових випадків зараження, що вдвічі більше від нинішніх показників.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка