Захворюваність впала вдвічі: в Україні зафіксовано 3 983 нових випадків Covid-19

Станом на 19 вересня 2021 року в Україні підтвердили загалом 2 348 381 випадків коронавірусу. В Україні фіксується зниження добового приросту хворих, за добу – 3 983 нові.
Серед них – 422 дітей та 52 медпрацівників.
За весь час пандемії вірус забрав життя 54 875 осіб, за останню добу – 46.
У той же час одужати в цілому вдалося 2 230 852 особам, за день – 546.
Протягом всього часу в Україні провели 12 471 387 ПЛР-тестів, за добу – 23 176.
Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (610), Одеській (319) та Дніпропетровській (300) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 113 випадків;
- Волинська область – 98 випадків;
- Дніпропетровська область – 300 випадків;
- Донецька область – 134 випадки;
- Житомирська область – 171 випадок;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 123 випадки;
- Івано-Франківська область – 127 випадків;
- Київська область – 103 випадки;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 64 випадки;
- Львівська область – 246 випадків;
- Миколаївська область – 112 випадків;
- Одеська область – 319 випадків;
- Полтавська область – 14 випадків;
- Рівненська область – 70 випадків;
- Сумська область – 121 випадок;
- Тернопільська область – 215 випадків;
- Харківська область – 610 випадків;
- Херсонська область – 239 випадків;
- Хмельницька область – 291 випадок;
- Черкаська область – 43 випадки;
- Чернівецька область – 219 випадків;
- Чернігівська область – 58 випадків.
Напередодні в Україні було зафіксовано 6 234 нових випадків зараження, що вдвічі більше від нинішніх показників.