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Захист від інфекцій: Наєв передав медикам 47 тис. комплектів спецодягу

17 Липня 2023, 09:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Сергій Наєв

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв передав медикам 47 тис. комплектів захисного та ізоляційного одягу. Про це повідомили в Офісі президента.

– Лікарі отримали високоякісні медичні захисні та ізоляційні халати, хірургічні та захисні маски, спеціально алізовані медичні захисні головні убори, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такий одяг відповідає найсучаснішим вимогам, захищає поверхню тіла та дихальні шляхи, запобігає поширенню інфекцій, дає змогу ефективно працювати в екстремальних умовах зараження.

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Допомога медикам надана в рамках цивільно-військового співробітництва. Гуманітарний вантаж передано в Україну іноземними місіями в рамках реалізації положень меморандуму про домовленості з командуванням Об’єднаних Сил ЗС України.

Фото: Офіс Президента

Джерело
Офіс президента
Теги
Медики Одяг Сергій Наєв
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