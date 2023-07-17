Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв передав медикам 47 тис. комплектів захисного та ізоляційного одягу. Про це повідомили в Офісі президента.

– Лікарі отримали високоякісні медичні захисні та ізоляційні халати, хірургічні та захисні маски, спеціально алізовані медичні захисні головні убори, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такий одяг відповідає найсучаснішим вимогам, захищає поверхню тіла та дихальні шляхи, запобігає поширенню інфекцій, дає змогу ефективно працювати в екстремальних умовах зараження.

Допомога медикам надана в рамках цивільно-військового співробітництва. Гуманітарний вантаж передано в Україну іноземними місіями в рамках реалізації положень меморандуму про домовленості з командуванням Об’єднаних Сил ЗС України.

Фото: Офіс Президента