Парламент Нової Зеландії майже одноголосно ухвалив закон, що забороняє практику примусової зміни сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або гендерного самовираження людини, відому як конверсійна терапія (зміна статі).

– Це великий день для райдужних спільнот Нової Зеландії, – сказав міністр юстиції Кріс Фаафой. – Практикам звернення не місце у сучасній Новій Зеландії.

Уряд заявив, що такі методи, як конверсійна терапія, не працюють, широко дискредитовані та завдають шкоди.

Закони проти конверсійної терапії набирають обертів у всьому світі. Минулого року парламент Канади одноголосно проголосував за заборону конверсійної терапії ЛГБТ.

У Сполучених Штатах немає федеральної заборони на конверсійну терапію, але кілька штатів США, включаючи Каліфорнію, Колорадо, Нью-Йорк, Вашингтон та Юту, тією чи іншою мірою забороняють цю практику.

Спрямована на зміну сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності людини, конверсійна терапія може містити розмовну терапію, гіпноз, електрошок та голодування. У крайніх випадках було задокументовано екзорцизм та “виправне згвалтування” лесбіянок.

Припинення конверсійної терапії було однією з передвиборчих обіцянок прем’єр-міністра Нової Зеландії Джасінди Ардерн, коли її було обрано на другий термін минулого року.