На найближчому засіданні Верховної Ради буде розглянуто законопроект про медичний канабіс. Про це повідомив голова комітету ВР з питань здоров’я нації народний депутат Михайло Радуцький в ефірі телемарафону.

Радуцький стверджує, що законопроект уже внесений до порядку денного найближчої сесії ВР, дата проведення якої буде визначена впродовж трьох днів.

Він також зазначив, що в парламенті обіцяють, що Україна дуже жорстко контролюватиме оборот ліків із медичним канабісом.

Зараз дивляться

– Контролюватиметься дуже жорстко. Ми будемо, гадаю, однією з найжорсткіших країн у контролі за обігом ліків, які мають медичний канабіс у своєму складі, – сказав Радуцький.

Препарати з медичним канабісом відпускатимуться лише за електронним рецептом, за кожною рослиною здійснюватиметься жорсткий контроль.