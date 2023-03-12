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Законопроект про медичний канабіс вже на порядку денному ВР – Радуцький

12 Березня 2023, 19:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
каннабис
Джерело: Depositphotos

На найближчому засіданні Верховної Ради буде розглянуто законопроект про медичний канабіс. Про це повідомив голова комітету ВР з питань здоров’я нації народний депутат Михайло Радуцький в ефірі телемарафону.

Радуцький стверджує, що законопроект уже внесений до порядку денного найближчої сесії ВР, дата проведення якої буде визначена впродовж трьох днів.

Він також зазначив, що в парламенті обіцяють, що Україна дуже жорстко контролюватиме оборот ліків із медичним канабісом.

Зараз дивляться

– Контролюватиметься дуже жорстко. Ми будемо, гадаю, однією з найжорсткіших країн у контролі за обігом ліків, які мають медичний канабіс у своєму складі, – сказав Радуцький.

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Препарати з медичним канабісом відпускатимуться лише за електронним рецептом, за кожною рослиною здійснюватиметься жорсткий контроль.

Джерело
УНН
Теги
медичний канабіс
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