Львівські лікарі застосували нову методику, щоб врятувати від ампутації понівечену автобусом ногу хлопчику.

Після того, як на пішохідному переході автобус переїхав дитині ногу, уся стопа хлопчика залишалась без шкірного покриву.

Як рятували Миколку

Першими побачили цю травму закордонні фахівці і в один голос запевнили батьків, що їхній 12-річний син більше не зможе нормально ходити, і єдиний вихід – ампутація стопи.

Зараз дивляться

Та львівські спеціалісти з колегами не погодилися і все ж вирішили ризикнути.

Упродовж року травматологи дитячої лікарні Святого Миколая боролись за кінцівку дитини. Вони наростили нову шкіру.

Сам процес нарощування тривав три місяці. Після цього хлопчик знову став на ноги та почав ходити. А ще за два місяці – бігати.

Але радість була передчасною. Щойно Микола починав активно рухатись, на стопі утворювались нові рани.

Проте, ортопеди-травматологи не здавалися – вони вирішили застосувати регенеративну медицину – вживити у травмовану частину ноги стовбурові клітини.

Таке лікування мало покращити загальний стан шкіри, зробити її більш пружною, зміцнити барʼєрну функцію шкіряного покрову.

Допомогли стовбурові клітини

Але було вкрай важливо, щоб кістка, яка росте, не травмувала новостворену шкіру. Рішення знайшли спільно з італійським колегою – хірургом Роберто Брамбілло. Маленькому пацієнту вживили клітини з його власної жирової тканини, взятої з живота.

– Через спеціальний фільтр з цієї тканини ми отримували мезенхімальні стовбурові клітини та вводили їх у пошкоджені ділянки, – розповідає завідувачка відділення Галина Гачкевич.

Операція тривала лише годину. Уже наступного дня Микола повернувся додому.

Медики запевняють: стан шкіри на його стопі суттєво поліпшиться за три місяці. Тоді вже 13-річний хлопчик зможе вести максимально активне життя без постійних перев’язок та відвідування лікарів.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова