На лівому березі столиці вранці 20 березня фіксується високий рівень забрудненості повітря: жителям рекомендують не провітрювати приміщення і уникати фізичної активності на вулиці.

Про це повідомило Управління екології та природних ресурсів КМВА.

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– Станом на 8.00 20 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі. Радіаційний фон по всьому місту – в нормі, – йдеться в повідомленні.

Співробітники Управління відзначили, що ймовірною причиною тимчасового погіршення є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню і вмісту шкідливих домішок в приземному шарі повітря.