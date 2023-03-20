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Закрити вікна: на лівому березі Києва зафіксовано високий рівень забрудненості повітря

20 Березня 2023, 09:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
повітря
Джерело: Pixabay

На лівому березі столиці вранці 20 березня фіксується високий рівень забрудненості повітря: жителям рекомендують не провітрювати приміщення і уникати фізичної активності на вулиці.

Про це повідомило Управління екології та природних ресурсів КМВА.

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– Станом на 8.00 20 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі. Радіаційний фон по всьому місту – в нормі, – йдеться в повідомленні.

Співробітники Управління відзначили, що ймовірною причиною тимчасового погіршення є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню і вмісту шкідливих домішок в приземному шарі повітря.

Джерело
КМДА
Теги
Забруднення повітря Київ КМДА
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