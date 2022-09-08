Після початку повномасштабного вторгнення за межі України виїхало не більше 1% медичних працівників.

Про це повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

– Насправді за межі країни виїхало не більше 1% медичних працівників. В нас є медична інформаційна система, в яку всі медзаклади вносять ці дані, і ця інформація для нас дуже важлива, – зазначила Микичак.

Водночас є чимало медиків, які є внутрішньо переміщеними особами. Для них створили кілька механізмів для роботи, наголошують в МОЗ.

Зараз дивляться

– Найбільше працевлаштовано внутрішньо переміщених медиків у Дніпропетровській, Полтавській, Львівській та Вінницькій областях. Ми створили механізми, яким чином медики можуть бути працевлаштовані і відповідно отримувати за це зарплату, – зазначила заступниця міністра.

Це як мінімум три механізми: вони можуть працювати на постійному місці працю, можуть бути як зовнішні сумісники, табелюватися там, де вони зараз працюють, отримувати зарплату за місцем основної праці.

Водночас українські медики, які виїхали до Польщі, мають можливість там допомагати українським громадянам.

– Маємо добрий досвід з урядом Польщі, коли наші медичні працівники, які зараз там вимушено перебувають, і так, це 99% жінки, вони працевлаштовуються, надають медичну допомогу нашим українським громадянам, оскільки наших громадян там досить багато, – каже Микичак.

Також відкрито портал медичних вакансій на сайті Міністерства охорони здоров’я. Адже навіть у Київській області є достатньо багато вакансій.

– Люди, які шукають роботу, не знають про ці вакансії. Він наповнюється достатньо повільно поки, ми працюємо над тим, щоб активніше наші територіальні департаменти охорони здоров’я і заклади охорони здоров’я вносили свої вакансії, – каже Ірина Микичак.

За словами заступниці міністра, говорити про те, що маємо велику кадрову проблему з медичними працівниками сьогодні не приходиться, маємо диспропорцію, яка викликана і суб’єктивними і об’єктивними причинами.