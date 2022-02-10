Жовта зона карантину в Україні зменшується з кожним днем як шагренева шкіра. Станом на 10 лютого 2022 року у ній залишилася лише Полтавська область. Дві області – в червоній зоні. Всі інші – в помаранчевій.

Нагадуємо, що Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території ще трьох областей України. Це Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.

Таким чином, вже у п’яти регіонах діятимуть посилені карантинні правила.

У червоній зоні карантину забороняється: