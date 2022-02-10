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Залишилася лише одна область: жовта зона в Україні зменшилася до мінімуму

10 Лютого 2022, 09:23
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
карантин
Джерело: Depositphotos

Жовта зона карантину в Україні зменшується з кожним днем як шагренева шкіра. Станом на 10 лютого 2022 року у ній залишилася лише Полтавська область. Дві області – в червоній зоні. Всі інші – в помаранчевій.

Нагадуємо, що Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території ще трьох областей України. Це Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.

Таким чином, вже у п’яти регіонах діятимуть посилені карантинні правила.

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У червоній зоні карантину забороняється:

  • робота закладів освіти, у яких вакциновано менш як 100% співробітників;
  • робота розважальних закладів;
  • робота ТРЦ;
  • робота закладів побутового обслуговування;
  • робота закладів, що реалізують непродовольчі товари;
  • проведення масових заходів;
  • діяльність закладів з розміщення;
  • робота закладів громадського харчування;
  • робота кінотеатрів та інших закладів культури;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19
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