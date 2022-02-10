Жовта зона карантину в Україні зменшується з кожним днем як шагренева шкіра. Станом на 10 лютого 2022 року у ній залишилася лише Полтавська область. Дві області – в червоній зоні. Всі інші – в помаранчевій.
Нагадуємо, що Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території ще трьох областей України. Це Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.
Таким чином, вже у п’яти регіонах діятимуть посилені карантинні правила.
У червоній зоні карантину забороняється:
- робота закладів освіти, у яких вакциновано менш як 100% співробітників;
- робота розважальних закладів;
- робота ТРЦ;
- робота закладів побутового обслуговування;
- робота закладів, що реалізують непродовольчі товари;
- проведення масових заходів;
- діяльність закладів з розміщення;
- робота закладів громадського харчування;
- робота кінотеатрів та інших закладів культури;
- робота спортзалів, басейнів;
- міжобласні та міжнародні перевезення.