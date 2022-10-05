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Залишився без руки та ноги: у Зімбабве чоловік рятувався від слона, а натрапив на крокодила

5 Жовтня 2022, 16:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
крокодили
Джерело: Pexels

34-річний житель Зімбабве Уіндерс Сіанене їхав на рибалку неподалік Млібізі. На нього накинувся слон, тому він стрибнув у найближчу річку, щоб урятуватися. Але його становище лише погіршилося, коли на нього напав крокодил у воді. Після епічної боротьби йому вдалося втекти, але він втратив руку і ногу.

Розповідаючи цю історію, Сіанене сказав, що стрибнувши в річку, він раптом відчув біль у нозі й зрозумів, що на нього напав крокодил. Коли чоловік намагався вирватися з його щелеп, той вкусив його і за руку.

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Чоловік не здавався і засунув руку в рота крокодилу до його язика, щоб він задихнувся. Потім він почав кликати на допомогу, і місцеві жителі почули його крики. Люди розтиснули щелепи крокодила і змусили його спливти.

Брат постраждалого Фанікісо Мкомбве розповів, що у лікарні тому ампутували руку та ногу.

– Я знав, що маю жити за будь-яку ціну, тому подбав про те, щоб зберегти свою хватку. У крокодилів маленький язик, тому вони не хочуть, щоб щось торкалося його, бо це завдає їм болю, розповів Сіанене.

Представник Управління парків та дикої природи Зімбабве Тінаше Фараво заявив:

– Ми закликаємо людей триматися подалі від водойм та бути обережними. Людям слід утриматися від риболовлі в цих водоймах, тому що вони можуть бути повними крокодилів.

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Зімбабвійський поет-прославитель Оберт Дубе, дізнавшись про важке випробування Уіндерса, подарував нещодавно постраждалому інвалідне крісло.

Джерело
Daily Mail
Теги
природа
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