34-річний житель Зімбабве Уіндерс Сіанене їхав на рибалку неподалік Млібізі. На нього накинувся слон, тому він стрибнув у найближчу річку, щоб урятуватися. Але його становище лише погіршилося, коли на нього напав крокодил у воді. Після епічної боротьби йому вдалося втекти, але він втратив руку і ногу.

