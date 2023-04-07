Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова майже рік тому врятували тяжкопораненого Масі Найєма, в якому ледь жевріло життя. Нещодавно захисник прийшов побачитися зі своїми рятівниками.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник клініки Сергій Риженко.

Зараз дивляться

– Не бачилися майже рік. Дуже запам’яталося розбите тіло без ока й ознак життя. Безнадійно розведені руки медиків, які доправили його до Мечникова. Мозок, залитий кров’ю, який було видно з-під пов’язки, – пише Риженко.

За його словами, операція тривала до глибокої ночі. Її проводив під мікроскопом професор Андрій Сірко, збираючи як пазл розтрощений осколком череп.

– Десятки друзів Масі всю ніч сиділи біля дверей реанімаційного відділення в очікуванні звісток, – згадує медик.

Він зазначає, що сьогодні від поранень залишилися шрами, відсутність очей не заважає жити, а дух людський стає прикладом великої волі до життя.

Джерело: Сергій Риженко