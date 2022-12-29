Команда американських вчених розробила тест аналізу крові, за допомогою якого можна виявити хворобу Альцгеймера. За словами дослідників, тест може замінити дороге сканування мозку або болючу люмбальну пункцію і допомогти виявити захворювання на ранній стадії.

Повідомляється, що хвороба Альцгеймера є найпоширенішою формою деменції, але її діагностика залишається складною, особливо на ранніх стадіях.

– Багато пацієнтів, навіть у США, не мають доступу до МРТ та ПЕТ-сканерів. Доступність є серйозною проблемою, – зазначає учасник дослідження професор Томас Карікарі з Університету Піттсбурга в Пенсільванії.

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За його словами, аналіз крові дешевший, безпечніший і простіший у проведенні. Це може підвищити клінічну впевненість у діагностиці хвороби Альцгеймера та відборі учасників для клінічних випробувань та моніторингу захворювання.

Зазначається, що тест був перевірений на 600 пацієнтах з різними стадіями хвороби Альцгеймера. Встановлено, що рівень білка добре корелює з рівнем тауклітин у спинномозковій рідині і може надійно відрізнити Альцгеймера від інших нейродегенеративних захворювань.

Повідомляється, що наступним кроком буде перевірка тесту на більш широкому колі пацієнтів, зокрема на тих, хто страждає на різні стадії втрати пам’яті або інші потенційні симптоми деменції.