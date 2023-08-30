Національна служба охорони здоров’я Великої Британії дозволила використовувати нову методику лікування раку. Вона полягає в тому, щоб замінити крапельниці підшкірними ін’єкціями протиракового препарату – Тезолізумабу.

Це скоротить час лікування майже на три чверті. Можна буде проводити ін’єкції сотням пацієнтів щороку.

Препарат, також відомий як Тецентрик, лікує різні види раку, включно з раком легенів, молочної залози, печінки та сечового міхура.

Щорічно його отримують близько 3 600 пацієнтів в Англії.

Очікується, що більшість цих людей тепер перейдуть на семихвилинні ін’єкції замість внутрішньовенних, які зазвичай займають від 30 хвилин до години.

– Перше у світі впровадження нового методу лікування означатиме, що сотні пацієнтів зможуть проводити менше часу в лікарні і вивільнять дорогоцінний час у відділеннях хіміотерапії, – сказав Пітер Джонсон, директор Національної служби охорони здоров’я з питань раку.

Він заявив, що поліпшення якості життя онкологічних хворих життєво важливе, тому впровадження більш швидких підшкірних ін’єкцій матиме важливе значення.

Клінічні дослідження засвідчили, що в пацієнтів із недрібноклітинним раком легень на ранній стадії (після хірургічного втручання та хіміотерапії) препарат, який вводять підшкірно, може знизити ризик рецидиву раку або смерті на 34%.