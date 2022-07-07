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Замість лікування відрізають кінцівки: медицина Маріуполя скочується до рівня Середньовіччя

7 Липня 2022, 12:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лікарня Маріуполя

Катастрофічна нестача лікарських препаратів, спеціального обладнання та кваліфікованих медичних працівників призводить до того, що система охорони здоров’я Маріуполя поступово опускається до рівня Середньовіччя.

Про це повідомили в мерії міста, зазначивши, що така жахлива ситуація вже призводить до невиправданих ампутацій кінцівок, а значить, до масової інвалідизації місцевого населення.

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В якості яскравого прикладу співробітники міськради розповіли про те, як один із місцевих жителів поранився під час стрижки нігтів. В результаті була занесена інфекція. Лікарям через відсутність медикаментів довелося провести ампутацію.

– У XXI столітті людина залишилася без пальця через звичайний поріз! – констатували в міськраді.

Зазначається, що такі “швидкі рішення” приймаються постійно. Тобто людей просто калічать.

Такий “русский мир” принесли окупанти в наше місто, відзначили в мерії Маріуполя.

Джерело
УНІАН
Теги
інвалідність Війна в Україні лікування люди з інвалідністю Маріуполь Медики
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