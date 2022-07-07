Катастрофічна нестача лікарських препаратів, спеціального обладнання та кваліфікованих медичних працівників призводить до того, що система охорони здоров’я Маріуполя поступово опускається до рівня Середньовіччя.

Про це повідомили в мерії міста, зазначивши, що така жахлива ситуація вже призводить до невиправданих ампутацій кінцівок, а значить, до масової інвалідизації місцевого населення.

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В якості яскравого прикладу співробітники міськради розповіли про те, як один із місцевих жителів поранився під час стрижки нігтів. В результаті була занесена інфекція. Лікарям через відсутність медикаментів довелося провести ампутацію.

– У XXI столітті людина залишилася без пальця через звичайний поріз! – констатували в міськраді.

Зазначається, що такі “швидкі рішення” приймаються постійно. Тобто людей просто калічать.

Такий “русский мир” принесли окупанти в наше місто, відзначили в мерії Маріуполя.