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Замість неприємного зонда: в Охматдиті вперше застосували ендокапсулу для обстеження слизової кишківника

12 Квітня 2023, 14:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ендокапсула

Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит уперше в Україні застосували ендокапсулу для обстеження слизової оболонки тонкого кишківника в дитини.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Ендоскопія за допомогою капсули – це технологія, яка дає змогу побачити слизову оболонку тонкого кишківника, оскільки іншими методами досліджень побачити її зміни неможливо, – пояснили медики.

За їхніми словами, дослідження проводиться за допомогою камери у вигляді маленької капсули. Її застосування можливе навіть у маленьких дітей віком від двох років.

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Як пояснили ендоскопісти Охматдиту, для проведення дослідження потрібно підготувати кишківник за допомогою спеціальної дієти та розчинів. Зазвичай пацієнти самостійно ковтають її, як звичайну таблетку, запиваючи водою.

При цьому пацієнт може стрибати, ходити, бігати, сидіти, лежати, грати. Через годину після проковтування капсули вже можна пити, а через три – їсти.

– Нашому першому пацієнту – 12 років. За допомогою капсули вдалося побачити зміни слизової тонкого кишківника: афти і рубці, – пишуть медики.

За їхніми словами, ендокапсули абсолютно безболісні та безпечні для пацієнта. Вони – одноразові та виходять з організму природним шляхом.

Джерело: Охматдит

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