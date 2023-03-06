Коли 24-річна Моллі зі Скіптона в Північній Йоркширі Великої Британії звернулася до лікарів зі скаргами на проблеми з диханням, медики сказали, що вона сильно перевтомилася і діагностували симптоми стресу. Але це виявився рак в четвертій стадії.

Моллі – вчитель англійської мови, працювала на Галапагоських островах і любила досліджувати тропічні місця. Коли вона поверталася після однієї з таких поїздок, через 48 годин після приземлення втратила свідомість в супермаркеті.

Бригада швидкої допомоги доставила дівчину в лікарню, де їй зробили аналізи крові, рентген і комп’ютерну томографію. Лікарі виявили 15-сантиметрову пухлину над серцем і легенями.

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Біопсія показала, що у Моллі неходжкінська лімфома четвертої стадії — тип раку, який розвивається через лімфатичну систему.

Лікарі прописали стероїди, щоб зупинити подальший ріст пухлини. Через занедбаний стан онкології Моллі почала хіміотерапію.

– Я завжди була здорова і в хорошій формі. Я не знаю, чим це викликано, – розповіла дівчина.

За її словами, медики кажуть, що є підстави для успіху лікування, що все виглядає обнадійливо.

– Єдина сумна річ полягає в тому, що це четверта стадія. Це означає, пухлина поширилася і на інші частини мого тіла, – каже Моллі.

За словами медиків, найбільш частою ознакою неходжкінської лімфоми є безболісна припухлість лімфатичного вузла, зазвичай на шиї, в пахвовій западині або в паху. Це може спричинити нічну пітливість, ненавмисну втрату ваги, лихоманку, задишку та постійний свербіж у всьому тілі.

Джерело: Express