Гумова присоска, що прикріплюється до внутрішньої поверхні щоки, показала надзвичайно високу ефективність у біодоступності ліків. Про це повідомили дослідники у журналі Science Translational Medicine.

Це може замінити ін’єкції та таблетки для багатьох пацієнтів.

Дослідники з Вищої швейцарської технічної школи розробили присоску, яка подібна за формою до щупальця молюска і розміром всього 1,1 на 0,6 см.

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Внутрішня камера цієї присоски вміщує більше ніж 60 мг ліків та захищає їх від розчинення у слині чи інших рідинах при використанні.

Оновною перевагою цього винаходу є те, що присоска розтягує слизову оболонку на 285 % під час прикріплення, збільшуючи площу поверхні для засвоєння ліків.

Випробування присоски проводили на собаках.

Виявилося, що біодоступність препарату через присоску складає 16,4 %, що значно перевершує показники таблетованої форми цього препарату – 0,12 %.

За три години після застосування присоски концентрація речовини в крові собак була у 150 разів вищою, ніж після прийому таблетки.

У випробуваннях на 40 людях, яким дали присоски, учасники відзначили зручність використання.

Три чверті учасників відзначили відсутність дискомфорту від присосок і понад 83 % відали б перевагу цьому методу прийому ліків перед ін’єкціями.

Вчені вважають, що гумові присоски можуть стати особливо корисними для інсуліну, який швидко руйнується в травному тракті та зазвичай потребує щоденного введення в організм.

Джерело: Science Translational Medicine