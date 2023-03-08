В одній з лікарень Дніпра раніше лікували лише цивільних з побутовими травмами, але з початком військових дій він перепрофілювалися на військові травми. Від минулого року медзаклад прийняв тисячу пацієнтів з передової.

Спочатку працювали лише з кульовими пораненнями, а тепер знають, як боротися з уламковими, мінновибуховими та іншими військовими травмами.

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Військовослужбовець ЗСУ Олег розповів, що на одному з напрямків нещодавно отримав множинне осколкове поранення від ворожого підствольного гранатомета і уже кілька днів лікується у Дніпрі.

– Потрапило у руку, ноги, а основне захистили каска та бронежилет, – розповів Олег.

Він рік тому вступив до війська і з 27 лютого захищав Україну, і після лікування планує повернутися на фронт, у свій підрозділ.

Про швидке одужання мріє і армієць Юрій. Чоловіка доправили до цієї лікарні три дні тому. Нині стабілізували і попереду його чекає операція в іншому медзакладі – саме там витягатимуть осколки.

“- Привезли дуже на швидкій допомозі. Поранення в праву лопатку, осколочне, – розповів Юрій.

Він на фронті від 16 жовтня. І теж після одужання хоче повернутися до побратимів.

– Головне – побороти цю навалу . Якщо лікарі дозволять, то обов’язково. Там ждуть побратими мої , – сказав Юрій.

Через це відділення уже пройшли за рік тисяча пацієнтів із зони бойових дій. У більшості бійців – уламкові або кульові поранення, вогнепальні перелами. Також поранення живота та грудної клітини.

– Було таке, що привозили більше 100 пацієнтів одномоментно, – розповів хірург Ярослав. – Ми ніколи не стикалися з пораненнями від військової зброї, з уламковими пораненнями від мін та гранат, касетних бомб. Тому навчатись ми були вимушені безпосередньо тут і зараз.

У хірургічному відділенні лікарі були вимушені пристосуватись до нових реалій заради порятунку життів військових. Пацієнти тут переважно не затримуються. Для подальшого одужання їх перевозять до тилових лікарень.