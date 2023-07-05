Хлопчик, вичитавши в мережі про неймовірні властивості мухоморів, самостійно замовив гриби через інтернет-мережу. Вони надійшли у сушеному вигляді, тож малий експериментатор змолов їх у порошок. Суміш випив.

Перші клінічні прояви з’явилися через годину. До сухості в роті, блювоти і запаморочення доєдналися ще й галюцинації, які дуже налякали й самого хлопчика, і його батьків. Вони звернулися за медичною допомогою.

З моменту вживання мухоморів на той час минуло вже три години.

Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення КНП ДМКЛ №6 у стані середньої важкості з діагнозом “отруєння дикорослими грибами”.

Наразі хлопчик ще лікується.

У цьому ж регіоні невдовзі стався ще один випадок – менш екзотичний. 61-річна жінка, яка була впевнена у своїх знаннях, назбирала у лісосмузі поблизу с. Таромського Дніпровського району, як вона їх назвала, “говорушок”.

Чим насправді були ті говорушки, вже не встановлять, бо жінка ними повечеряла. Перші клінічні прояви – блювота, запаморочення, пронос її не насторожили. За медичною допомогою постраждала звернулася аж на четверту добу. У важкому стані її доставили до лікарні.

За минулий рік у Дніпропетровській області зареєстровано 10 випадків отруєння дикорослими грибами, у результаті чого постраждало 12 осіб, зокрема 3 дітей.

На жаль, восьмирічну дитину врятувати не вдалося, вона померла.

Попри те, що Держпродспоживслужба постійно нагадує населенню про небезпеку вживання в їжу дикорослих грибів, люди продовжують ризикувати власним здоров’ям і навіть життям, ще й наражають на небезпеку рідних, серед них і дітей.

За появи будь-яких симптомів харчового отруєння чи взагалі погіршення стану здоров’я після вживання грибної страви не можна гаяти жодної хвилини. Негайно викликайте швидку допомогу й акцентуйте увагу медиків на тому, що хворий вживав гриби!

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області