Салат готувати просто: нарізав овочів, перемішав, посолив, олією полив. І все? Та ні, щоб створити справжній шедевр, потрібна гарна заправка. Хоча її теж готувати просто, вважає шеф Євген Клопотенко.

Соус вінегрет

Не плутати з салатом вінегрет. Основними інгредієнтами для цієї заправки є оливкова олія та оцет. Його можна замінити лимонним соком, щоб пом’якшити смак соусу. За бажанням додайте ще гострої складової у вигляді перцю чилі та часнику.

Зараз дивляться

Інгредієнти:

50 мл оливкової олії

сік ½ лимона

1 ч. л. американської солодкої гірчиці

1/3 ч. л. цукру

дрібка солі

У миску влийте оливкову олію, додайте американської солодкої гірчиці та вичавте сік ½ лимона.

Щоб кісточки цитруса не потрапили вичавлюйте сік над ситом, що тримаєте над мискою. Кісточки залишаться в ситі.

Гірчиця вже містить в складі і сіль, і цукор, тому спочатку перемішайте соус, спробуйте та за потреби додайте солодкого або солоного.

Йогуртовий соус

Ця легка заправка підходить майже до всього, навіть до м’яса, смаженого на грилі. За бажанням кінзу замініть на петрушку чи кріп, а для більш пікантного смаку додайте вичавлений часник, але зовсім трошки, щоб він не перебив смак огірка.

Інгредієнти:

½ огірка

150 г йогурту грецького

1/3 ч. л. солі

3 гілочки кінзи

У миску натріть огірок. Можна брати чищений або нечищений овоч.

Помийте та обірвіть листочки з трьох гілочок кінзи, поріжте їх дрібно та додайте до огірка.

Влийте грецький йогурт та додайте сіль. Перемішайте, щоб всі інгредієнти розійшлися по соусу та одразу поливайте їм салат.

Соус малиновий

Ягідні заправки не такі популярні, як олійні чи йогуртові, але їх не варто обходити стороною. Спробуйте один раз приготувати малиновий соус для салата, і він стане одним з ваших улюблених.

Інгредієнти:

100 г малини

дрібка солі

дрібка цукру

2 ст. л. оливкової олії extra virgin

Малину помийте в ситі та залиште, щоб вода добре стекла.

Потім перекладіть в миску, додайте дрібку солі, дрібку цукру та 2 ст. л. оливкової олії extra virgin.

Перебийте блендером до однорідної консистенції. Якщо не любите кісточки в малині, перетріть ягоду через сито.

Джерело: Євген Клопотенко