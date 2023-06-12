Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський в інтерв’ю інформаційній агенції Укрінформ розповів про епідемічні загрози, які можуть виникнути у зв’язку із затопленням великих територій після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

– Після підриву ГЕС мені в особисті почали писати люди і з Вінницької області, і з Чернігівщини, і з Київщини: що нам робити, де купувати воду? Я кажу: спокійно, де Херсон, де ви, – каже Євген.

За його словами, хоча величезна водна маса змила і скотомогильники, і цвинтарі, і сміттєві звалища, і якісь промислові об’єкти, але якраз величезні об’єми води нам зараз і допомагають: всі збудники в ній розбавляться й будуть присутніми в досить низькій концентрації.

– В інфекційних хворобах є таке поняття як мінімальна інфікуюча доза, тобто доза, яка необхідна, щоб людина заразилася, – пояснив медик.

Далі наведемо витяги з розмови з інфекціоністом щодо найнебезпечніших збудників інфекцій.

Холера

Холера дуже небезпечне захворювання. Але не слід забувати, що холерний вібріон доволі чутливий – він гине від кип’ятіння практично за хвилину, а під прямим сонячним промінням, якщо збудник на поверхні, достатньо кількох годин.

У великій масі брудної води холерний вібріон може бути тільки розведений, і цього недостатньо, щоб сталася епідемія. Звісно, за умови, що люди вживатимуть лише бутильовану чисту воду або кип’ячену.

У жодному разі не можна мити фрукти-овочі брудною водою, полоскати рот, чистити зуби, вмиватися. Повторюю: рідкісні випадки холери можуть статися, але це не буде в масштабі катастрофи.

Сибірська виразка

Ситуація з цим захворюванням не така контрольована. Скотомогильники на затопленій території є, але ми не знаємо, яка доза інфекції виявиться в цій величезній масі води і чи стане вона достатньою для поширення захворювання.

Сибірська виразка – особливо небезпечне захворювання, але воно, як правило, рідко передається від людини до людини. Легеневі форми доволі рідкісні. Тому при своєчасному виявленні можна все швидко локалізувати, пролікувати тих, хто заразився, і не дати хворобі поширитися. Вона добре лікується антибіотиками.

Лептоспіроз

Про лептоспіроз завжди згадують під час повеней або техногенних катастроф. Це небезпечне смертельне захворювання. Джерелом зараження є гризуни – всілякі миші, щури, пацюки.

Але щоб відбулося зараження лептоспірозом, теж має скластися кілька умов – стояча вода, у ній має жити якийсь щур, а в людини, яка контактує з цією водою, мають бути на шкірі подряпини, порізи тощо.

– Одразу скажу, що лептоспіроз лікується, збудник дуже чутливий до антибактеріальних препаратів, але найголовніше – швидко зрозуміти, що це саме те захворювання, – зазначив медик.

Від людини до людини воно не передається, епідемії лептоспірозу не буває.

Тотальний мор риби

Як уникнути таких тяжких наслідків? Треба зараз взагалі утриматися від рибних продуктів. Навіть якщо рибу термічно обробити на промислових потужностях – все одно не можна ризикувати, це дуже небезпечно! Воно цього не варте. Ботулізм – смертельно небезпечне захворювання, з ним не жартують.

Повторюю: зараз потрібно взагалі припинити вживання річкової риби – хто знає, звідки її привезли і хто її привіз.