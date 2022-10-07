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Підхопила інфекцію: 54-річна американка залишилася без ока після душу в контактних лінзах

7 Жовтня 2022, 17:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
душ
Джерело: Depositphotos

54-річна американка Марі Мейсон втратила ліве око після того, як вода потрапила під контактну лінзу під час прийняття душу, а разом з нею і небезпечна інфекція.

Сьогодні жінка закликає виробників контактних лінз розмістити на упаковках попередження про певні умови, які можуть зробити очі вразливими для інфекції.

– Носіть контактні лінзи, це абсолютно нормально, але ви просто повинні бути обережні — вода найважливіше, – каже Марі.

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Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) визначають кератит Acanthamoeba як рідкісну, але серйозну інфекцію очей, яка може призвести до незворотного погіршення зору або сліпоти.

Acanthamoeba – це одноклітинний живий організм, який при попаданні в газ викликає такі симптоми, як почервоніння, помутніння зору і біль.

Саме цю інфекцію Марі підхопила в 2015 році після того, як вода потрапила між її контактними лінзами і рогівкою. У той час жінка носила контактні лінзи, які пропускають кисень і їх можна не знімати до 30 днів поспіль.

П’ять років подальшого лікування не допомогли позбавитися інфекції, що в кінцевому підсумку призвело до видалення ураженого ока.

Зазначається, що будь-хто може заразитися інфекцією, але CDC заявляє, що це найчастіше зустрічається у людей, які носять лінзи. Серед основних причин експерти називають:

  • неправильне зберігання і поводження з лінзами;
  • контакт із зараженою водою;
  • наявність в анамнезі травми рогівки.

Фахівці клініки Клівленда стверджують, що щороку інфекція розвивається тільки у однієї-двох осіб, що носять контактні лінзи.

Відзначається, що на ранній стадії інфекцію цілком можна лікувати за допомогою місцевих антисептиків та антибіотиків.

Джерело: Express

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