Засновники коворкінгу Platforma про бізнес в умовах коронакризи

В рамках онлайн-проекту Ділова розмова з Оксаною Гутцайт пропонуємо вам інтерв’ю із засновником коворкінгу Platforma Рефаелем Юха.

— Нещодавно ви побудували четвертий коворкінг у Києві, на Подолі. Ще один знаходиться у Львові. Розкажіть, як все починалося та з якими труднощами зіштовхнулися?

— Все почалось у 2015 році. Це було одразу після Революції. Я приїхав до Києва, коли Хрещатик все ще виглядав, як у фільмі Еміра Кустріци. Все місто, вся країна виглядала пригніченою, люди не відчували надії. Кожного разу, коли я виходив на вулицю поспілкуватись з молоддю, майже від кожного чув про мотивацію виїхати з країни, емігрувати, щоб знайти нові можливості. Тут, в Україні, я працював з Офером Керцнером. Він намагався побудувати інфраструктуру і простір для молодих людей в Україні, щоб дати їм можливості, створюючи для них екосистему, нетворкінг та спільноти, що допомагатимуть промотувати і розвивати інновації і бренд made in Ukraine.

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— Чому ваша команда співзасновників вибрала саме Україну для такого роду бізнесу?

— Україна – не вибір, Україна – це даність. Співзасновник Coworking Platforma і власник Art-Zavod Platforma, мій партнер Офер Керцнер – живе тут вже близько 20 років. І дуже багато інвестував у цю країну. Сотні мільйонів доларів. Значна частина цих коштів була інвестована у креативні та інноваційні проекти. Він був обраний як найбільш креативний інвестор України останні кілька років. Україна не була просто вибрана, як точка зі всіх країн на глобусі. Тут вже були можливості. Ми вибрали Україну, бо ми прихильники цієї країни, наші компанії працюють тут, нам подобається інвестувати в її розвиток.

— Як сфера коворкінгу розвинена в світі? А як у нас, в Україні? Робите аналітику: порівнюєте світові показники розвитку бізнесу з українськими?

— Я б сказав дві речі в першу чергу. Ми повинні поговорити про Україну, але насправді про Україну до і після Covid-19. Як і все розділилося на до і після коронавірусу. Ідея у тому, щоб у цей момент переформатуватись відповідно до змін. Ці зміни стались не тільки в Україні, вони глобальні. Після пандемії великі компанії зрозуміли, що потрібно бути більш гнучкими, забезпечити працівників більшою комунікацією. Професійні компанії будуть розпоряджатись своєю власністю. Вони хочуть працювати у середовищі компаній, які їх краще розуміють. Консервативні власники не розуміють IT-компанії, як ми їх розуміємо.

Також ще один засновник коворкінгу Platforma Сергій Ящук розповів, чим відрізняється коворкірнг від звичайної оренди офісу та як має відпочивати від роботи сучасний працівник.

В рамках проекту Факти ICTV також пропонують інтерв’ю ресторатором і керівником Піца Челентано Максимом Храмовим.

Також вийшли інтерв’ю з бізнесменом і засновником охоронного холдингу Шериф Дмитром Стрижовим, співвласником ТРЦ Dream Town Олександром Меламудом і бізнесменом і спортсменом Андрієм Оністратом.