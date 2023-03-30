Кабінет міністрів на засіданні 30 березня звільнив Ірину Микичак із посади заступниці міністра охорони здоров’я. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Я щиро вдячний їй за спільну роботу в одній команді в адміністрації міністерства, напевне, в найскладніший для України час, – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що разом їм вдалося зробити дуже багато: запущена програма медичної евакуації українців, впроваджуються нові підходи в сфері надання психологічної допомоги, медичної освіти та багато іншого.

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