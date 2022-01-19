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Затримана керівник медцентру: вимагала хабарі і вносила неправдиві дані про вакцинацію в Helsi

19 Січня 2022, 12:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
врач арест
Джерело: Depositphotos

Правоохоронцями Києва розкрита злочинна схема збагачення, в якій брали участь керівник столичного медзакладу і троє її помічниць.

Вони підозрюються у вимаганні та отриманні хабарів від практикуючих лікарів за збереження за ними місця роботи. Крім того, їм пред’явлено підозру в організації схеми з підробки свідоцтв про Covid-вакцинацію.

Про те, що трапилося, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Йдеться про керівника Київського дитячого діагностичного центру, якою було отримано від підлеглих їй медиків вимушених хабарів на суму 46 тис. гривень. Затримали чиновницю при отриманні відкату в розмірі 30 тис. гривень.

Повідомляється, що у злочинній схемі брала участь також колишня радниця заступника голови КМДА та ексзаступник міністра соціальної політики України.

Що ж стосується внесення неправдивих відомостей про Covid-вакцинацію в систему Helsi, то така послуга оцінювалася правопорушницями в $250. Обов’язки учасниць схеми були чітко розподілені: хтось шукав і постачав замовників, хтось вносив фейкові дані в систему з подальшим відвантаженням їх в Єдиний портал державних послуг Дія.

На підставі постанов суду за місцем роботи та проживання фігурантів кримінального провадження проведено обшуки. Вилучено мобільні телефони, чорнові записи, а також копії паспортів громадян України, які підтверджують протиправну діяльність.

– Зауважимо, що до початку проведення обшуку одна з фігуранток викинула свій мобільний телефон у вікно, а інша – сховала гаджет вимкненим за шафою, – йдеться в повідомленні.

Голову медзакладу затримали в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України, іншим трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Джерело
Прокуратура Києва
Теги
Вакцинація , затримання хабарника , Злочинність , Медики , Прокуратура , Хабар
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