Правоохоронцями Києва розкрита злочинна схема збагачення, в якій брали участь керівник столичного медзакладу і троє її помічниць.

Вони підозрюються у вимаганні та отриманні хабарів від практикуючих лікарів за збереження за ними місця роботи. Крім того, їм пред’явлено підозру в організації схеми з підробки свідоцтв про Covid-вакцинацію.

Про те, що трапилося, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Йдеться про керівника Київського дитячого діагностичного центру, якою було отримано від підлеглих їй медиків вимушених хабарів на суму 46 тис. гривень. Затримали чиновницю при отриманні відкату в розмірі 30 тис. гривень.

Повідомляється, що у злочинній схемі брала участь також колишня радниця заступника голови КМДА та ексзаступник міністра соціальної політики України.

Що ж стосується внесення неправдивих відомостей про Covid-вакцинацію в систему Helsi, то така послуга оцінювалася правопорушницями в $250. Обов’язки учасниць схеми були чітко розподілені: хтось шукав і постачав замовників, хтось вносив фейкові дані в систему з подальшим відвантаженням їх в Єдиний портал державних послуг Дія.

На підставі постанов суду за місцем роботи та проживання фігурантів кримінального провадження проведено обшуки. Вилучено мобільні телефони, чорнові записи, а також копії паспортів громадян України, які підтверджують протиправну діяльність.

– Зауважимо, що до початку проведення обшуку одна з фігуранток викинула свій мобільний телефон у вікно, а інша – сховала гаджет вимкненим за шафою, – йдеться в повідомленні.

Голову медзакладу затримали в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України, іншим трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.