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Затримано зловмисників: вимагали $5 тис. за меддокументи, що дозволять перетнути кордон

26 Жовтня 2022, 18:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
прокуратруа Львова

У Львові органами прокуратури затримані очільниця одного з благодійних фондів та 37-річний мешканець Львова за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб закладів охорони здоров’я (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вони сприяли виготовленню медичних документів для безперешкодного перетину кордону чоловіками мобілізаційного віку в період дії в Україні воєнного стану.

За свої послуги у виготовленні медичних документів вказані особи зажадали $5 тис.

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На цей час у справі проводяться першочергові слідчі дії. Після їх завершення фігурантам буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Суд засудив десять пасажирів, які пред’явили підроблений негативний ПЛР-тест в аеропорту Брюсселя, до шести місяців тюремного ув’язнення. Крім того, всі десятеро повинні будуть заплатити штраф у розмірі €1, 6 тис. кожен.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

Фото: Львівська обласна прокуратура

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