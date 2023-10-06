У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського вперше здійснили відразу дві складні операції з усунення порушень серцевого ритму.

Кардіологи провели кріоабляцію та радіочастотну абляцію тахікардії – ці унікальні втручання, можливі лише за наявності сучасного високотехнологічного обладнання. Донині його мали лише чотири області України.

Віднедавна Житомирщина стала п’ятою.

Зараз дивляться

На придбання унікального електрофізіологічного обладнання були виділені бюджетні кошти. Про це написав у соціальних мережах заступник голови Житомирської облради Володимир Ширма.

Першими випробували можливості апаратури кардіохірург Микола Кушнір та завідувач відділу аритмій Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова професор Валерій Залевський.

Обидві операції пройшли успішно.

Відтепер на базі обласної клінічної лікарні діятиме новостворена електрофізіологічна лабораторія, яка допоможе забезпечити ефективне лікування серцевих захворювань мешканцям області.

Джерело: Володимир Ширма