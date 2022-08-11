Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин серйозно захворів під час кризи з коронавірусом в країні. Про це розповіла його сестра Кім Е Чжон, за словами якої у брата була сильна “лихоманка” – синонім коронавірусу в країні.

– Незважаючи на те, що він був тяжко хворий, з високою температурою, він не міг ні на хвилину прилягти, думаючи про людей, про яких йому довелося піклуватися до кінця в умовах протиепідемічної війни, — сказала вона.

Повідомляється, що, виступаючи на зустрічі медичних працівників і вчених в Пхеньяні, Кім Чен Ин закликав послабити профілактичні заходи. Він назвав офіційне число загиблих від інфекції, 74 людини, “безпрецедентним дивом в історії світової охорони здоров’я”.

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Нагадаємо, що Північна Корея, інфраструктура охорони здоров’я якої погано підготовлена до того, щоб впоратися з великою спалахом, наполягала на тому, що за перші два роки пандемії не було зареєстровано жодного випадку Covid-19.

З травня цього року влада повідомила про 4,8 млн випадків “лихоманки” серед 26 млн населення. Тому експерти ставлять під сумнів офіційний низький рівень смертності в Північній Кореї і повідомлення про відсутність нових випадків захворювання з 29 липня.