Станом на 9 вересня у світі підтвердили 223,5 млн випадків коронавірусу. Померли за весь час пандемії у світі 4,6 млн людей. В Україні продовжує погіршуватися статистика захворюваності на Covid-19.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 9 вересня зафіксували 3 663 нові випадки коронавірусу. Від ускладнень, які викликала хвороба, за останні 24 години померла 61 людина. Побороти хворобу вдалося 1 546 пацієнтам.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

Усі області України поки що перебувають у зеленій зоні карантину. Але Закарпатська та Львівська області не відповідають цій зоні через високі показники госпіталізацій з Covid-19.

Ситуація з госпіталізаціями погіршилась у Харківській обласній інфекційній лікарні, де реанімація закладу заповнена на 100%.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зафіксували у США (157 тис.), Індії (43 тис.) та Великій Британії (38 тис.). Найбільше смертей від Covid-19 за добу підтвердили у США, Мексиці та Росії.

Водночас у Європі найбільше Covid-хворих у Великій Британії, Росії та Німеччині. Україна за кількістю випадків коронавірусу за добу в світі посідає 18-те місце, а у Європі – восьме.

У Туреччині скасували обов’язкове тестування на коронавірус для дітей до 12 років. Раніше в’їзд без довідки був дозволений тільки дітям до шести років.

В Індії скасували Фестиваль Ганеші через пандемію коронавірусу. Масові святкування заборонені, тому відзначати свято можна тільки вдома.

Смертність від коронавірусу зросла в Болгарії. За останній тиждень щодня жертвою хвороби в середньому стає 41 людина. Уряд країни вирішив ввести додаткові карантинні обмеження.