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Збільшує об’єм мозку й омолоджує: ще один аргумент на користь денного сну

30 Липня 2023, 10:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
сон
Джерело: Pexels

Глобальне дослідження вчених, включно з представниками Гарвардської медичної школи, засвідчило, що регулярний денний сон пов’язаний зі збільшенням об’єму мозку та властивостями омолодження

За словами вчених, це дослідження зробило ще один крок вперед в аналізі генів учасників експерименту, щоб визначити конкретні риси, пов’язані з денним сном.

Як уже було відомо, що навмисний сон тривалістю від 15 до 30 хвилин, зазвичай у другій половині дня, може тимчасово полегшити симптоми дефіциту сну і корисний для когнітивних функцій.

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Дослідники опитали понад 300 тис. осіб віком від 40 до 69 років, чи мають вони звичку подрімати вдень, а потім проаналізували геноми учасників, щоб знайти схожість.

У тих, хто регулярно спав удень, вчені виявили специфічні гени, однакові в усій когорті, що дає змогу припустити, що деякі звички сну вкоренилися.

На додаток до генів дослідники також виявили, що у тих, хто повідомляв про денний сон, був більший загальний об’єм мозку порівняно з тими, хто спав удень лише іноді або взагалі не спав.

Об’єм мозку був мірою загального стану здоров’я мозку та схильності до старіння в попередніх дослідженнях, оскільки мозок, що старіє, має тенденцію до зменшення.

У цьому дослідженні вчені підрахували, що розмір мозку тих, хто спав удень, був менш “старим” приблизно на 2,6-6,5 року.

Денний сон справді має захисну дію на загальний стан здоров’я мозку, резюмували свою наукову роботу вчені

Джерело
MedicalXpress
Теги
Мозок Наукові дослідження Профілактика тривалість життя
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