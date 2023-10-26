Британські вчені повідомили, що не лише розробили, але й перевірили на практиці нову методику лікування раку шийки матки. П’ятирічні клінічні випробування підтвердили її дієвість.

Схоже, вперше за останні 20 років можна дійсно говорити про певний прорив у лікуванні раку шийки матки – одного з найпоширеніших онкологічних захворювань жінок по всьому світу.

Учені підкреслили, що прийом деяких відомих препаратів безпосередньо перед променевою терапією не лише серйозно підвищує ефективність лікування, а й суттєво – на 35% – збільшує шанси на одужання пацієнток.

Зараз дивляться

Авторитетні вчені завжди обережно ставляться до нових методів лікування раку. Але впевненості онкологам цього разу додають клінічні дослідження, які проводилися довгий час.

У багаторічному експерименті брали участь 500 жінок.

Половина з них – 250 пацієнток з діагнозом рак шийки матки – пройшли стандартний курс лікування, який містив хіміопроменеву терапію.

Іншій же половині спочатку був додатково прописаний інтенсивний шеститижневий курс прийому двох досить відомих препаратів.

П’ять років потому лікарі підбили попередні підсумки. З пацієнток, які отримували стандартне лікування, від раку померли більше чверті, а щонайменше у кожної третьої почався рецидив.

Серед жінок, які попередньо пройшли додатковий курс медикаментозного лікування, до п’ятиріччя діагнозу не дожила лише кожна п’ята. Причому майже у 73% була зафіксована стійка ремісія.

За словами провідного дослідника Інституту раку при Університетському коледжі Лондона Мері МакКормак, продемонстровані результати лікування раку шийки матки найбільш вагомі за останні 20 років.