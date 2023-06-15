Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова провели кілька операцій жінці з Донецької області, яка дістала внаслідок ворожого обстрілу серйозне поранення кишківника.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко.

– Сама Ірина з села Максимільянівка неподалік Мар’їнки Донецької області. Разом із чоловіком возилася на городі, збирала полуницю, коли почули гул снарядів, вибух, – пише Риженко.

Як пізніше зізналася Ірина, останнє, що вона пам’ятала перед тим як знепритомніти, – залитий кров’ю чоловік.

У лікарні Мечникова, куди доправили жінку, їй діагностували ушкодження тонкого кишківника і направили в реанімацію. Після кількох успішних операцій вона вже йде на поправку.

Щоправда, за словами Сергія Риженка, Ірині не давали спокою тривожні думки про долю свого чоловіка: весь цей час від нього не було звісток, і жінка вже подумки попрощалася з ним.

Однак, як з’ясувалося, подібні думки мучили й Олександра, який лікувався в Курахівській міській лікарні.

– Зовсім недавно він дізнався, що дружина жива. Взяв таксі і на милицях приїхав до Мечникова, – пише керівник клініки.

За словами Сергія Риженка, це була дуже зворушлива зустріч пари, у якої троє дітей і троє онуків.

Джерело: Сергій Риженко