Київська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом учасникам організованої групи за фактом організації шахрайської схеми складання ліцензованих іспитів у медичному вузі столиці.

Про це повідомили в офісі Генерального прокурора України.

Повідомляється, що колишній декан одного з медичних вищих навчальних закладів за грошову винагороду від $3 тис. сприяв студентам-медикам в успішній здачі одного з іспитів КРОК і отриманні відповідного сертифіката.

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– Він пропонував знайомим викладачам і студентам, які успішно навчаються, за кошти скласти іспит КРОК замість замовника “послуги”, – йдеться в повідомленні.

Підозрювані отримували від “клієнта” паспорт і підробляли його шляхом заміни фотографії. Надалі, підставний “студент-відмінник” складав відповідний іспит, сертифікат про проходження якого давав підстави продовжити навчання в медичному вузі.

При процесуальному керівництві Київської обласної прокуратури учасникам групи повідомлено про підозру за фактами шахрайства, замаху на незаконне заволодіння шляхом шахрайства документом і підробки офіційних документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області при оперативному супроводі Департамента захисту національної державності СБУ.