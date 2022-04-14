Дві нові версії Covid-варіанту Омікрон, що охопив світ за останні кілька місяців, активно циркулюють в штаті Нью-Йорк і можуть бути причиною зростання числа інфекцій в регіоні. Про це заявили представники охорони здоров’я штату.

За словами офіційних осіб, поки що нові віруси не викликають більш серйозних захворювань, ніж попередні варіанти.

Ці Covid-версії швидко поширюються з перевагою в зростанні приблизно на 25% в порівнянні Омікроном, який сам по собі більш заразний, ніж будь-який попередній варіант.

Поки неясно, чи поширюються підваріанти швидше через більшу контагіозність або через поліпшену здатність обходити імунний захист організму.

Швидше за все, один з нових підваріантів має мутацію, яка якраз і допомагає уникнути імунітету.

– Це просто нагадування про те, що люди повинні продовжувати вживати запобіжних заходів і проходити повну вакцинацію, якщо вони не завершили свій курс, – заявила Державний Вірусолог Кірстен Сент-Джордж.

Повідомляється, що в березні на нові підваріанти, які позначили, як BA.2.12 і BA.2.12.1, припадало більше 70% нових випадків в центральній частині штату Нью-Йорк, і зараз ця цифра перевищила 90%.

За словами Сент-Джордж, підваріанти були виявлені в більш ніж в 40 інших країнах і більш ніж в 30 штатах США.

В останні дні кількість нових випадків в США знову почала збільшуватися. Згідно з базами даних New York Times, станом на вівторок, 12 квітня, в країні в середньому було реєстровано понад 31 тис. нових випадків на день. Це на 8% більше, ніж двома тижнями раніше

Зазначається, що кількість офіційно зареєстрованих випадків може бути занижена, оскільки доступ до домашніх тестів розширився, а результати таких тестів часто не повідомляються.

За словами експертів, поки неясно, наскільки серйозними будуть наслідки появи нових підваріантів Омікрона, який викликав набагато більше госпіталізацій і смертей у Великій Британії, ніж в Ізраїлі, тобто в країнах, де він з’явився раніше, ніж в США.