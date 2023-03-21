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Здаватися просто не в моїй ДНК: Мартіна Навратілова бореться з подвійним раком

21 Березня 2023, 09:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
спорт
Джерело: Pixabay

66-річна тенісистка Мартіна Навратілова, яка виграла 59 великих титулів за свою кар’єру, що охоплює чотири десятиліття, оголосила, що на початку року у неї діагностували подвійний рак – грудей і горла.

Про це вона розповіла в емоційному інтерв’ю пірсу Моргану в програмі TalkTV.

Навратілова підтвердила, що діагноз поставили після того, як лікарі виявили у неї збільшений лімфатичний вузол на шиї під час фіналу WTA у Форт-Ворті в листопаді 2022 року, а пізніше аналізи підтвердили онкологію.

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Мартіна зізналася, що через смертельно небезпечну хворобу дуже боялася не зустріти наступне Різдво.

Легендарна тенісистка також розповіла, що діагноз змусив її відкласти плани з усиновлення дитини разом зі своєю дружиною Юлією Леміговою і навіть склала список справ, які вона хотіла б зробити перед смертю.

– У кого два раку одночасно? Я ніколи не була невдахою, але це вже стає смішно… Здаватися, зупинятися — це просто не в моїй ДНК, – заявила Мартіна.

Після виснажливої комбінації хіміотерапії, променевої терапії та протонної терапії, вона сказала, що тепер у неї буде більше часу, ніж вона боялася.

Джерело
Daily Mail
Теги
Лікування раку Онкологія Теніс
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