Новітні технології дозволяють зберегти здоров’я легко і приємно, без великих фізичних зусиль і виснаження дієтами. Покращити рівень кисню в крові або додати організму вітамінів – програма сама підбере, які хай-тек-процедури слід пройти пацієнту.

Для початку кріокамери

Ось ви заходите у першу кімнату, в якій температура мінус 60 і в ній треба перебути 30 секунд. Далі слід перейти в наступне приміщення для того, щоб цілу хвилину протриматися за температури мінус 110.

Завдяки такій стимуляції організму виробляється природний колаген, зменшується кількість жиру і покращується метаболізм. До речі, в екстремальний холод після ігор заходить легендарний футболіст Кріштіану Рональду.

– Людина перебуває тут у своєрідній шкаралупі. Завдяки холоду покращується тік крові й зменшується ймовірність застуд. Наші клієнти не хворіють і загалом краще почуваються, – розповідає директор центру Джон Аттард.

Насичення киснем

Наступна стадія – гіпербарична оксигенація, під час якої організм насичують киснем під високим тиском. Раніше цей метод використовували дайвери, які занадто різко піднімалися з глибини. Однак досліди показали – технологія підходить і широкому загалу.

За словами Джона Аттарда, це дуже безпечна методика, яка не передбачає використання жодних шприців. Також у приладі немає балонів із киснем, відповідно, відсутня небезпека вибуху.

… і космічний велосипед

Далі можна проїхатися на велосипеді у спеціальній камері з освітленням, а потім посилити ефект лазерним променем. Метод нагадує крапельницю, але без голки. Можна використати різні кольори – червоний, зелений, синій та жовтий, залежно від бажаного результату.

Можна покращити насичення киснем крові, збільшити кількість вітаміну D, або ж досягти ефекту, схожого з прийманням антидепресантів.

А ось космічний велосипед. Нижня частина тіла перебуває у вакуумі, ноги крутять педалі. Так, за рахунок посиленого тиску відбувається детоксикація організму.

– Ми збираємо біоінформацію про наших клієнтів, зокрема, дані про систему кровообігу, робимо генетичні тести, дізнаємося, що вони їдять і коли лягають спати, – розповідає комерційна директорка центру Сара Джейн Маккосланд.

За її словами, спеціальна програма створює ефективний особистий курс – відновлення або лікування. Таку систему використовують для американських астронавтів NASA.

Головне, кажуть британці, дешевше робити профілактику, ніж потім лікуватися за великі гроші.