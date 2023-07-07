У пацієнта медичного центру Райт-Паттерсон в Огайо виросло на язику зелене “волосся”. Це неабияк ошелешило лікарів.

Власне, синдром волохатого язика досить відомий у медичній науці. Це доброякісне захворювання, при якому відбувається подовження і знебарвлення ниткоподібних сосочків на поверхні язика. Або, навпаки, язик забарвлюється у чорний, коричневий чи жовтий колір. А тут – зелений!

Зміна кольору язика почалася через три тижні після того, як чоловік пропив курс антибіотика проти періодонтальної інфекції. Фахівці запідозрили приєднання якоїсь грибкової флори і призначили протигрибковий препарат.

Проте жодних змін не сталося. Зелений волохатий язик не болів, не свербів, та й жодних інших проблем у ротовій порожнині не спостерігалося. Тоді й поставили діагноз – синдром волохатого язика.

Факторами ризику розвитку цієї хвороби називають куріння, недостатню гігієну ротової порожнини, сухість у роті та зміну мікробіому через приймання протимікробних препаратів.

Жодних ліків пацієнту з цим рідкісним синдромом не призначали, а порадили обережно чистити язик щіткою чотири рази на день. І кинути палити.

Чоловік дослухався лише до першої поради. Півроку він ретельно виконував настанову – чистив волохатий язик зубною щіткою. І справді – язик повернувся до нормального стану попри те, що палити чоловік так і не кинув.

Джерело: New England Journal of Medicine, Наука