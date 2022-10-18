Згідно з прогнозами ООН, вже до 15 листопада 2022 року населення світу досягне позначки в 8 млрд осіб. Глава Фонду ООН в області народонаселення Наталія Канем закликає країни зосередитися на допомозі жінкам, дітям і маргіналізованим людям, які найбільш уразливі до демографічних змін.

Повідомляється, що деякі коментатори висловлюють занепокоєння з приводу впливу зростаючої кількості людей на світ, який вже бореться з величезною нерівністю, кліматичною кризою, переміщенням і міграцією, викликаними військовими конфліктами.

За словами Наталії Канем, що якщо уряди зосередяться тільки на цифрах, вони ризикують ввести контроль над народжуваністю, який, як показала історія, неефективний і навіть небезпечний.

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– Від кампаній з примусової стерилізації до обмежень на протизаплідні засоби — ми все ще враховуємо довгострокові наслідки політики, спрямованої на стримування або на прискорення зростання населення, — сказала вона.

Відзначається, що глобальна картина більш різноманітна, ніж будь-коли раніше. За оцінками ООН, близько 60% людей живуть в країнах з рівнем народжуваності нижче визнаного рівня відтворення (коли населення точно замінює себе від одного покоління до іншого), в середньому 2,1 народження на кожну жінку.

На іншому кінці спектру лише вісім країн, включаючи Нігерію, Ефіопію та Філіппіни, за прогнозами, забезпечать половину загального зростання населення до 2050 року. Очікується, що одна з цих країн, Індія, з наступного року обжене Китай і стане найбільш густонаселеною країною світу.