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Жертви краси: щипці для завивки названо найчастішою причиною опіків у дітей

20 Жовтня 2023, 08:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
волосся
Джерело: Pexels

Згідно з результатами дослідження, проведеного експертами армійського медичного центру Тріплера в США, електричні пристрої для укладання волосся, такі як щипці для завивки, є поширеною причиною побутових опіків, особливо серед маленьких дітей.

Під час наукової роботи дослідники показали, що з 2013 до 2022 року було зареєстровано близько 30 839 опіків від інструментів для укладання волосся і 1 050 звернень до відділень невідкладної допомоги. Бігуді та щипці для завивки стали причиною 97,4% зареєстрованих опіків.

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– Електричні інструменти для укладання волосся можуть нагріватися до температури понад 230 градусів за лічені хвилини, створюючи потенційні ситуації ненавмисного опіку як для користувача пристрою, так і для навколишніх, – зазначив автор дослідження Брендон Л. Розанські.

З вивчених звернень до відділень невідкладної допомоги лікарень 68% постраждалих були віком 10 років і молодше, а 65,1% – жінки. Майже три чверті цих травм сталися вдома (72,3%), а 98,6% не потребували перебування в лікарні або будь-якої іншої допомоги.

Використовуючи цю інформацію, лікарі мають унікальну можливість надати цільові попереджувальні рекомендації, щоб розповісти сім’ям про небезпеку, пов’язану зі щоденним використанням електричних інструментів для укладання волосся, резюмують експерти.

Джерело
MedicalXpress
Теги
волосся Краса Наукові дослідження опіки
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