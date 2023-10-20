Згідно з результатами дослідження, проведеного експертами армійського медичного центру Тріплера в США, електричні пристрої для укладання волосся, такі як щипці для завивки, є поширеною причиною побутових опіків, особливо серед маленьких дітей.

Під час наукової роботи дослідники показали, що з 2013 до 2022 року було зареєстровано близько 30 839 опіків від інструментів для укладання волосся і 1 050 звернень до відділень невідкладної допомоги. Бігуді та щипці для завивки стали причиною 97,4% зареєстрованих опіків.

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– Електричні інструменти для укладання волосся можуть нагріватися до температури понад 230 градусів за лічені хвилини, створюючи потенційні ситуації ненавмисного опіку як для користувача пристрою, так і для навколишніх, – зазначив автор дослідження Брендон Л. Розанські.

З вивчених звернень до відділень невідкладної допомоги лікарень 68% постраждалих були віком 10 років і молодше, а 65,1% – жінки. Майже три чверті цих травм сталися вдома (72,3%), а 98,6% не потребували перебування в лікарні або будь-якої іншої допомоги.

Використовуючи цю інформацію, лікарі мають унікальну можливість надати цільові попереджувальні рекомендації, щоб розповісти сім’ям про небезпеку, пов’язану зі щоденним використанням електричних інструментів для укладання волосся, резюмують експерти.