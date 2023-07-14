Нове дослідження вчених Університетського коледжу Лондона (UCL) розкрило біологію унікальної генетичної мутації, внаслідок якої її носій не відчуває болю, страху і вирізняється швидким загоєнням ран.

Ім’я Джо Кемерон, мешканки Шотландії, стало відомим 2013 року, коли жінка вперше звернулася до фахівців із генетики болю.

Джо направив до генетиків її лікар, коли помітив, що пацієнтка не відчуває болю після серйозних операцій на стегні та руці.

Після шести років пошуків генетики Університетського коледжу Лондона визначили новий ген, названий FAAH-OUT, який містив рідкісну генетичну мутацію. У поєднанні з іншою, більш поширеною, мутацією він став причиною унікальних характеристик Джо.

Висновки, отримані в результаті цих відкриттів, потенційно можуть прокласти шлях до створення нових революційних лікарських препаратів для загоєння ран, лікування депресії та багато чого іншого.

– Точно розуміючи, що відбувається на молекулярному рівні, ми можемо почати розуміти задіяну біологію, і це відкриває можливості для відкриття ліків, які одного разу зможуть допомогти багатьом пацієнтам, – сказав професор Джеймс Кокс.

Джерело: SciTechDaily